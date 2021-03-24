Баварія зацікавлена ​​у послугах Васкеса

Джерело - iSport.ua.
Півзахисник Реала Лукас Васкес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.
Про це повідомляє AS.
Відзначається, що мадридський клуб зробив форварду пропозицію, яке його не цілком влаштувало, і не поспішає робити поліпшене. На ситуацію ніяк не впливає і бажання головного тренера Зінедіна Зідана зберегти іспанця в команді.
У зв'язку зі сформованою ситуацією, переговори з Лукасом початку Баварія. Відзначається, що сторони ще не дійшли згоди, але далеко просунулися в обговоренні умов контракту і недалекі від угоди. Найближчими днями ситуація може остаточно проясниться.
У поточному сезоні Васкес провів 31 матч за Реал, на його рахунку 2 голи і 7 результативних передач. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, нападника Баварії не викликали до збірної тому, що помилилися адресою електронної пошти.