Нападник Баварії не викликали до збірної тому, що помилилися адресою електронної пошти

Чупо-Мотінг не поїхав до збірної Камеруну

Нападник збірної Камеруну Ерік Максим Чупо-Мотінг повинен був приїхати в розташування команди, але, як виявилося, його просто не змогли викликати.

Про це повідомляє Bild.

У федерації футболу Камеруну припустилися прикрої помилки і відправили лист, який повідомляє про виклик гравця, на власну адресу електронної пошти.

Таким чином, Чупо-Мотінг не отримав виклик в збірну своєї країни.

На цьому тижні і наступного тижня національна команда Камеруну зіграє два матчі кваліфікації на КАН проти Кабо-Верде і Руанди.

Раніше, Алабу не влаштувала пропозиція Реала.