Ювентус може звільнити Пірло

Джерело - tribuna.com.
Ювентус може звільнити Андреа Пірло з поста головного тренера команди.
Про це повідомляє Tuttosport.
Майбутнє фахівця залежить від того, чи вдасться Ювентусу потрапити в Лігу чемпіонів. Також команда повинна продемонструвати прогрес, щоб керівництво клубу переконалося в тому, що у команди під керівництвом Пірло є перспективи в наступному сезоні.
Наразі Ювентус займає 4-е місце в Серії А.
Нагадаємо, у 28-му турі італійської Серії А Беневенто сенсаційно на виїзді переграв Ювентус.