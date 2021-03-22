Ювентус може звільнити Пірло

У Ювентусі може змінитися головний тренер

Ювентус може звільнити Андреа Пірло з поста головного тренера команди.

Про це повідомляє Tuttosport.

Майбутнє фахівця залежить від того, чи вдасться Ювентусу потрапити в Лігу чемпіонів. Також команда повинна продемонструвати прогрес, щоб керівництво клубу переконалося в тому, що у команди під керівництвом Пірло є перспективи в наступному сезоні.

Наразі Ювентус займає 4-е місце в Серії А.

Нагадаємо, у 28-му турі італійської Серії А Беневенто сенсаційно на виїзді переграв Ювентус.