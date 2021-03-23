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Кроос пропустить матчі збірної Німеччини

Вчора 23:27 199 0
Тоні Кроос пропустить найближчі матчі збірної Німеччини
Кроос пропустить матчі збірної Німеччини
#Кроос, #Німеччина

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос не зможе допомогти національній команді в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба німецького футбольного союзу.

31-річний футболіст прибув в розташування Бундестім з пошкодженням - він мав проблеми з м'язом.

Крос пройшов обстеження, яке встановило, що травма є серйозною, і він змушений пропустити поєдинки проти Ісландії, Румунії та Північної Македонії.

За словами головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова, було прийнято рішення відправити Кросу на лікування, щоб він зумів повністю відновитися до чемпіонату Європи, який пройде влітку 2021 року.

Нагадаємо, український нападник Шуранов вирішив виступати за збірну Німеччини.

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