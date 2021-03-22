Український нападник Нюрнберга Ерік Шуранов хоче виступати за збірну Німеччини.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, Ерік Шуранов разом зі своїм батьком вирішили брати німецьке футбольне громадянство.

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Наскільки я розумію, у них є запрошення від молодіжної збірної Німеччини.

УАФ зверталася до нього, тому що він виступав за молодіжні збірні України, але було прийнято рішення, що подальшу свою долю вони пов'язують з Німеччиною", - сказав Циганик.