Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав оцінку вінгеру Барселони та збірної Франції Усману Дембеле перед матчем відбору на ЧС-2022.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Я б хотів, щоб він не забивав у матчі з Україною. Це дуже талановитий молодий гравець, якому потрібно бути трохи більш терплячим, коли він завершує атаки. Він повинен використовувати шанси і працювати трохи більше", – розповів Шевченко.