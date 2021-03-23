Ювентус може очолити наставник Аталанти

Джерело - sport.ua.
Ювентус вже опрацьовує варіанти на випадок звільнення наставника Андреа Пірло.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Якщо команда за підсумками сезону вийде в Лігу чемпіонів, то клуб точно замінить Пірло, а одним з головних претендентів називають тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
Досвідчений фахівець, маючи досить скромні ресурси, двічі поспіль фінішував в ТОП-4, а зараз його команда знову бореться за повернення в Лігу чемпіонів.
Ще один варіант Ювентуса - Сімоне Індзагі, який успішно працює з Лаціо.
Нагадаємо, Ювентус може звільнити Пірло.