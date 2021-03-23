Ювентус назвав ціну Роналду

Кріштіану Роналду може покинути Ювентус

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду може покинути туринський клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Керівництво італійського клубу готове продати португальського нападника за 25 млн євро.

Ювентус хоче розлучитися з 36-річним форвардом через високу зарплату, яка становить 87 млн ​​євро в рік. Продаж дозволить розвантажити зарплатну відомість клубу.

Відзначається, що сторони не поспішають розривати контракт з Кріштіану. Туринці готовий піти на це за умови того, що Роналду виявить бажання змінити клубну прописку і отримають конкретну пропозицію. Якщо ж пропозицій по португальцю не буде, то клуб продовжить співпрацю з ним.

У поточному сезоні Роналду провів 24 гри за Ювентус в чемпіонаті Італії, в яких забив 23 голи і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.