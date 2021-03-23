Ювентус назвав ціну Роналду

Джерело - isport.ua.
Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду може покинути туринський клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє AS.
Керівництво італійського клубу готове продати португальського нападника за 25 млн євро.
Ювентус хоче розлучитися з 36-річним форвардом через високу зарплату, яка становить 87 млн євро в рік. Продаж дозволить розвантажити зарплатну відомість клубу.
Відзначається, що сторони не поспішають розривати контракт з Кріштіану. Туринці готовий піти на це за умови того, що Роналду виявить бажання змінити клубну прописку і отримають конкретну пропозицію. Якщо ж пропозицій по португальцю не буде, то клуб продовжить співпрацю з ним.
У поточному сезоні Роналду провів 24 гри за Ювентус в чемпіонаті Італії, в яких забив 23 голи і віддав три гольові передачі.
Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.