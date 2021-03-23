Збірна України назвала склад на матч з Францією

До складу делегації увійшли 22 футболісти

Тренерський штаб збірної України визначився із складом команди, яка вирушить на матч проти Франції.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної України на матч проти Франції:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

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Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка (обидва — Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Матч з Францією відбудеться 24 березня в Сен-Дені. Початок о 21.45 за київським часом.