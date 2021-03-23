 Збірна України назвала склад на матч з Францією | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України назвала склад на матч з Францією

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Збірна України назвала склад на матч з Францією
#УАФ, #Україна, #Франція

Джерело - uaf.ua.

Тренерський штаб збірної України визначився із складом команди, яка вирушить на матч проти Франції.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної України на матч проти Франції:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі — Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Актуально: Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка (обидва — Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Матч з Францією відбудеться 24 березня в Сен-Дені. Початок о 21.45 за київським часом.

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