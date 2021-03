Алабу не влаштувала пропозиція Реала

Захисник Баварії Давид Алаба ще не визначився з клубом, за який виступатиме в наступному сезоні.

Про це повідомив німецький журналіст Крістіан Фальк.

Футболіст вів переговори про перехід в мадридський Реал. Але за інформацією Фалька, Алабу не влаштувала пропозиція вершкових.

TRUE ✅ @David_Alaba still hasn't signed a contract with a new Club. Real Madrid still doesn't offer enough. therefore there are talks with Paris and Premier League Clubs @SPORTBILD @altobelli13