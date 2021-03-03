Алабу не влаштувала пропозиція Реала

Джерело - Чемпіон.
Захисник Баварії Давид Алаба ще не визначився з клубом, за який виступатиме в наступному сезоні.
Про це повідомив німецький журналіст Крістіан Фальк.
Футболіст вів переговори про перехід в мадридський Реал. Але за інформацією Фалька, Алабу не влаштувала пропозиція вершкових.
TRUE ✅ @David_Alaba still hasn't signed a contract with a new Club. Real Madrid still doesn't offer enough. therefore there are talks with Paris and Premier League Clubs @SPORTBILD @altobelli13— Christian Falk (@cfbayern) March 3, 2021
Наразі австрієць веде переговори з англійськими клубами та ПСЖ.
Алаба сподівається, що хоча б одна з цих команд зможе задовольнити його фінансові апетити.
Нагадаємо, що 28-річний захисник прийняв рішення покинути мюнхенський клуб після закінчення поточного сезону. У складі Баварії він став дев'ятикратним чемпіоном Німеччини, а також двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.