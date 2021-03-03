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Алабу не влаштувала пропозиція Реала

Вчора 23:11 264 0
Австрійський захисник як і раніше не має контракту з новим клубом
Алабу не влаштувала пропозиція Реала
#Алаба, #Реал, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Давид Алаба ще не визначився з клубом, за який виступатиме в наступному сезоні.

Про це повідомив німецький журналіст Крістіан Фальк.

Футболіст вів переговори про перехід в мадридський Реал. Але за інформацією Фалька, Алабу не влаштувала пропозиція вершкових.

Наразі австрієць веде переговори з англійськими клубами та ПСЖ.

Алаба сподівається, що хоча б одна з цих команд зможе задовольнити його фінансові апетити.

Нагадаємо, що 28-річний захисник прийняв рішення покинути мюнхенський клуб після закінчення поточного сезону. У складі Баварії він став дев'ятикратним чемпіоном Німеччини, а також двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

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