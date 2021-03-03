Алабу не влаштувала пропозиція Реала

Австрійський захисник як і раніше не має контракту з новим клубом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Давид Алаба ще не визначився з клубом, за який виступатиме в наступному сезоні.

Про це повідомив німецький журналіст Крістіан Фальк.

Футболіст вів переговори про перехід в мадридський Реал. Але за інформацією Фалька, Алабу не влаштувала пропозиція вершкових.

TRUE ✅ @David_Alaba still hasn't signed a contract with a new Club. Real Madrid still doesn't offer enough. therefore there are talks with Paris and Premier League Clubs @SPORTBILD @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) March 3, 2021

Наразі австрієць веде переговори з англійськими клубами та ПСЖ.

Алаба сподівається, що хоча б одна з цих команд зможе задовольнити його фінансові апетити.

Нагадаємо, що 28-річний захисник прийняв рішення покинути мюнхенський клуб після закінчення поточного сезону. У складі Баварії він став дев'ятикратним чемпіоном Німеччини, а також двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.