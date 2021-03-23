Алаба відмовився від переходу до ПСЖ

Футболіст Баварії хоче продовжити кар'єру у Ла-Лізі

28-річний центральний захисник Баварії і збірної Австрії з футболу Давід Алаба відмовився від пропозиції перейти в паризький ПСЖ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Алаба залишить Баварію наступного літа на правах вільного агента. Але футболіст ще не визначився зі своїм майбутнім. Давід хоче продовжити кар'єру в Іспанії - в Барселоні або мадридському Реалі.

У поточному сезоні Алаба провів за Баварію 35 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста оцінюється у €55 мільйонів.

Раніше, Алабу не влаштувала пропозиція Реала.