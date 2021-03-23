Алаба відмовився від переходу до ПСЖ

Джерело - sport.ua.
28-річний центральний захисник Баварії і збірної Австрії з футболу Давід Алаба відмовився від пропозиції перейти в паризький ПСЖ.
Про це повідомляє Sky Sports.
Алаба залишить Баварію наступного літа на правах вільного агента. Але футболіст ще не визначився зі своїм майбутнім. Давід хоче продовжити кар'єру в Іспанії - в Барселоні або мадридському Реалі.
У поточному сезоні Алаба провів за Баварію 35 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.
Орієнтовна вартість футболіста оцінюється у €55 мільйонів.
Раніше, Алабу не влаштувала пропозиція Реала.