Ребров відмовився проміняти Ференцварош на Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров міг очолити київське Динамо влітку 2020 року.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Мене влітку звали в Динамо, але мене стримував контракт з угорським клубом. Якби ця пропозиція надійшла в інший час, але вона надійшла буквально за кілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів.

Я вірив у Ференцварош. Не можу сказати, що на 100% був упевнений, що ми потрапимо в Лігу чемпіонів, але це був наступний етап моєї роботи. Мені подобалося і подобається працювати з Ференцварошем, я не міг кинути цю команду тільки тому, що Динамо терміново потрібен був тренер. Я люблю Динамо, але пропозиція була трошки невчасно.

Образився Суркіс? Ви у нього запитаєте, хто ображається, хто не ображається. Що таке образи? Згодом все проходить, воно розставляє все на свої місця", - сказав Ребров.