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Ребров пояснив відхід Яремчука з Динамо

Сьогодні 16:46 939 0
Сергій Ребров прокоментував гру Романа Яремчука
Ребров пояснив відхід Яремчука з Динамо
#Ребров, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав виступи форварда Романа Яремчука у Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я радий за Романа. Якщо ви згадаєте мій перший-другий рік у київському Динамо, то я можу назвати, скільки у нас було форвардів. Ми грали за моделлю 4-1-4-1. У нас не було практично жодного конфлікту. У нас були Мбокані, Мораес, Теодорчик, Бєсєдін та Кравець. Плюс був молодий Яремчук з дубля.

Звичайно, непросто було потрапити у першу команду, Роман це розумів. Ми давали йому шанси, він цим користувався. Але завжди гравець сам вибирає свою долю: або він готовий боротися тут, або хоче грати кожну гру в основі.

Я ніколи не засуджую футболістів за це і завжди говорю чесно, що ніхто їм не гарантує місця в основному складі. У мене не було взагалі ніяких конфліктів з Романом, і зараз я радий за його успіхи", – зізнався Ребров.

Нагадаємо, що раніше Transfermarkt  оновив вартість українських футболістів, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Трансферна вартість Романа Яремчука піднялася на 2 мільйони євро.

 

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