Шуранов забив гол, вперше вийшовши у стартовому складі Нюрнберга

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Ерік Шуранов вперше в кар’єрі вийшов у стартовому складі першої команди Нюрнберга.
19-річний Шуранов вийшов у старті в матчі 26-го туру другої Бундесліги проти Гройтер Фюрта. На 76-й хвилині українець забив гол, після чого був замінений. Його гол міг стати переможним, однак команда в кінці матчу пропустила і в результаті - нічия.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2
26 тур, 21 березня
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Нільсен, 1:1 - 57 Валентіні, 1:2 - 76 Шуранов, 2:2 - 90+3 Абіама