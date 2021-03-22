 Шуранов - найкращий гравець матчу Гройтер Фюрт - Нюрнберг | Футбол | Champion.com.ua
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Шуранов - найкращий гравець матчу Гройтер Фюрт - Нюрнберг

Сьогодні 18:17 350 0
Український нападник став найкращим гравцем матчу
Шуранов - найкращий гравець матчу Гройтер Фюрт - Нюрнберг
#Шуранов

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Ерік Шуранов став найкращим гравцем Нюрнберга у матчі 26-го туру другої Бундесліги проти Гройтер Фюрта. 

Про це повідомляє SofaScore.

Український нападник отримав найкращу оцінку за матч - 8,0.

Актуально: Шуранов забив гол, вперше вийшовши у стартовому складі Нюрнберга

За 77 хвилин на полі 19-річний Шуранов забив гол, завдав 4 удари у рамку воріт, зробив 2 вдалих обведення, впустив 1 гольовий момент, 34 рази торкнувся м'яча, віддав 15 точних з 19 передач (79%), в тому числі 4 ключові і створив 1 гольовий момент.

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