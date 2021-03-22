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Шевченко оцінив готовність збірної України до відбору на ЧС-2022

Сьогодні 17:16 295 0
Андрій Шевченко прокоментував старт у відборі на ЧС-2022
Шевченко оцінив готовність збірної України до відбору на ЧС-2022
#Україна, #Шевченко

Джерело - Великий футбол.

Збірна України перебуває у непростій ситуації перед стартом відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Франція - дуже складний суперник, не найкраща команда для початку. Але в зв'язку з ситуацією з "ковідом" зробили спеціальний календар з трьома іграми. У нас набагато менше часу на підготовку. Ми знаходимося в непростій ситуації, у нас є багато травмованих гравців. Циганков і Бєсєдін непогано виглядали, але отримали травми, тому їх не буде. Ярмоленко тільки-тільки відновлюється, він не потрапляв в заявку. Він прилітає, і ми будемо визначатися, чи буде він готуватися.

Актуально: Франція - Україна онлайн трансляція матчу. LIVE

Два тижні тому дивився абсолютно оптимістично на ігри, адже Динамо і Шахтар були в хорошій формі. Зараз є певний спад, судячи з тих ігор, які команди зіграли в Лізі Європи і чемпіонаті України. За цей короткий період потрібно поговорити з хлопцями, знайти мотивацію і підготувати їх до гри", - сказав Шевченко.

Україна стартує у відборі 24 березня.

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