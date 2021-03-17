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Трансферна вартість Яремчука зросла на два мільйони євро

Сьогодні 21:25 462 0
Яремчук коштує дорожче, ніж всі інші українці в чемпіонаті Бельгії разом узяті
Трансферна вартість Яремчука зросла на два мільйони євро
#Яремчук, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Найдорожчим українцем у чемпіонаті Бельгії залишається Роман Яремчук з Гента, при цьому його вартість піднялася на 2 мільйони євро і тепер становить 13 мільйонів.

Про це повідомляє Transfermarkt.

На другому місці за вартістю виявився Едуард Соболь з Брюгге, і його вартість не змінилася - 3 мільйони євро. На третьому місці розташувався Богдан Михайличенко з Андерлехта, вартість якого впала на півмільйона євро і зараз становить 2 мільйони.

Вартість українців в чемпіонаті Бельгії:

Нагадаємо, Яремчук продовжив контракт з Гентом.

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