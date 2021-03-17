Трансферна вартість Яремчука зросла на два мільйони євро

Джерело - Чемпіон.
Найдорожчим українцем у чемпіонаті Бельгії залишається Роман Яремчук з Гента, при цьому його вартість піднялася на 2 мільйони євро і тепер становить 13 мільйонів.
Про це повідомляє Transfermarkt.
На другому місці за вартістю виявився Едуард Соболь з Брюгге, і його вартість не змінилася - 3 мільйони євро. На третьому місці розташувався Богдан Михайличенко з Андерлехта, вартість якого впала на півмільйона євро і зараз становить 2 мільйони.
Вартість українців в чемпіонаті Бельгії:
Нагадаємо, Яремчук продовжив контракт з Гентом.