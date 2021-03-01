Англійський захисник Вулвергемптона Макс Кілмен висловив бажання виступати за збірну України та вже був контакт з представниками УАФ.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"23-річний захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є такі можливості. Його мати українка.

Футболіст, який зараз є основним центральним захисником в команді АПЛ. На його рахунку 15 зіграних матчів з 26 за Вулвергемтон в поточному сезоні.

Він виявив бажання виступати саме за збірну України. Наскільки мені відомо, існує певний контакт між Кілманом і УАФ. 5-го числа Андрій Шевченко повинен оголосити склад збірної України і цікаво, чи буде там прізвище Кілмана", - сказав Циганик.