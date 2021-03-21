Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ

Лисенко забив єдиний гол у зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги зустрічалися ковалівський Колос та луганська Зоря.

На 42-ій хвилині матчу досвідчений Лисенко вміло зорієнтувався у штрафному майданчику суперника і невідпорним ударом відкрив рахунок.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

19 тур, 21 березня

Колос - Зоря 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Лисенко

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Євген Ісаєнко 85), Віталій Гавриш, Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Євген Смирний 75), В'ячеслав Чурко (Олег Ільїн 75), Микита Кравченко, Микола Золотов, Андрій Богданов (Мамаду Ламін Данфі 85), Євген Задоя (Вадим Мілько 28)

Зоря: Нікола Васіль, Жуніор Рейс (Андрейс Циганікс 69), Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий (Шахаб Захеді 69), Джоель Абу Ханна (Максим Казаков 85), Дмитро Іванісеня, Єгор Назарина, Артем Громов (Владислав Кабаєв 69), Владлен Юрченко, Аллахяр

Попередження: Денис Костишин 37, Микола Золотов 60 - Владислав Кочергін 35, Єгор Назарина 50, Аллахяр 86

Раніше, Шахтар сенсаційно програв Львову у 19 турі УПЛ.