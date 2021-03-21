Шахтар сенсаційно програв Львову у 19 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги Львів приймав донецький Шахтар.
Львівська команда тричі виходила вперед. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Львова.
Львів - Шахтар 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Тавареш, 1:1 - 31 Соломон, 2:1 - 48 Нич, 2:2 - 56 Соломон, 3:2 - 73 Шина (пен)
ПФК Львів: Костик, Якимець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брікнер (Довгий, 64), Шина (Семенів, 77), Альваро (Сабіно, 64), Чир’як, Ернест (Ременяк, 90+4), Нич.
Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентіньйо, 71), Мораес.
Попередження: Шина, 7, Брікнер, 16, Чир’як, 33, Костик, 90+3 - Мораес, 32, Алан Патрік, 65, Трубін, 72
Раніше, Інгулець мінімально переміг Олександрію в 19 турі УПЛ.