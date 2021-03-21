Інгулець мінімально переміг Олександрію в 19 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець приймав Олександрію в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.
Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі забив Сітчінава наприкінці першого тайму.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
19 тур, 21 березня
Інгулець - Олександрія 1:0 (1:0)
Гол: 45+3 Сітчінава
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець(Васін 85), Козак(Щедрий 62), Бартуловіч(Коваленко 62), Кучеренко, Шишка(Чайковський 79), Балан, Сітчінава, Ковальов(Синьогуб 85), Квасний
Запасні: Кринський, Васін, Шевцов, Коваленко, Чайковський, Щедрий, Асмелаш, Синьогуб, Семенко
Олександрія: Паньків, Калюжний(Гордієнко 66), Третьяков(Стецьков 88), Мірошніченко(Мишенко 66), Лучкевич, Сітало, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра(Бабогло 27), Устименко
Запасні: Білик, Мельник, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Петренко, Глоба, Новіков
Жовті картки: Шишка(53), Запорожець(58), Коваленко 62), Бабогло(72), Мишенко(77), Сітало(79), Малиш(90+1)