 Срна: У грі з Ромою Тайсон відмовився від розминки та виходу на заміну | Футбол | Champion.com.ua
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Срна: У грі з Ромою Тайсон відмовився від розминки та виходу на заміну

Сьогодні 23:12 136 0
Директор по футболу Шахтаря прокоментував переведення Тайсона в дубль.
Срна: У грі з Ромою Тайсон відмовився від розминки та виходу на заміну
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Вінгер донецького Шахтаря Тайсон буде тренуватися разом з дублем.

Про це розповів директор по футболу Шахтаря Даріо Срна.

"Під час гри з Ромою Тайсон відмовився від розминки і виходу на заміну. Після цього клуб прийняв рішення - відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для Шахтаря, я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто вище клубу не може бути", - заявив функціонер.

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"Ми - всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду. Тайсон цього не зробив, і ми прийняли таке рішення", - сказав Срна

Нагадаємо, Дніпро-1 упевнено перемогло Десну.

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