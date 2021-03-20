Срна: У грі з Ромою Тайсон відмовився від розминки та виходу на заміну

Вінгер донецького Шахтаря Тайсон буде тренуватися разом з дублем.

Про це розповів директор по футболу Шахтаря Даріо Срна.

"Під час гри з Ромою Тайсон відмовився від розминки і виходу на заміну. Після цього клуб прийняв рішення - відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для Шахтаря, я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто вище клубу не може бути", - заявив функціонер.