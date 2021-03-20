Срна: У грі з Ромою Тайсон відмовився від розминки та виходу на заміну

Джерело - sport.ua.
Вінгер донецького Шахтаря Тайсон буде тренуватися разом з дублем.
Про це розповів директор по футболу Шахтаря Даріо Срна.
"Під час гри з Ромою Тайсон відмовився від розминки і виходу на заміну. Після цього клуб прийняв рішення - відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для Шахтаря, я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто вище клубу не може бути", - заявив функціонер.
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"Ми - всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду. Тайсон цього не зробив, і ми прийняли таке рішення", - сказав Срна
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