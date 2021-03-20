Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 березня, відбулися матчі 26 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
26 тур, 20 березня
Айнтрахт - Уніон Берлін 5:2 (4:2)
Голи: 1:0 - 2 Сілва, 1:1 - 7 Крузе, 2:1 - 35 автогол Андріх, 3:1 - 39 Костич, 4:1 - 41 Сілва, 4:2 - 45+3 Крузе, 5:2 - 90+2 Чендлер
Баварія - Штутгарт 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 18 Левандовський, 2:0 - 22 Гнабрі, 3:0 - 23 Левандовський, 4:0 - 39 Левандовський
Вердер - Вольфсбург 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 автогол Серджент, 0:2 - 42 Вегхорст, 1:2 - 45 Мовальд
Кельн - Боруссія Д 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Голанд, 1:1 - 35 Дуда(П), 2:1 - 65 Якобс, 2:2 -
Нагадаємо, Лейпциг був сильніший за Армінію.