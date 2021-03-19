Кобіна можуть звільнити після матчу з Маріуполем

Головного тренера Миная може врятувати лише перемога на виїзді

Головного тренера Миная Василя Кобіна можуть звільнити в найближчі вихідні.

Про це повідомляє Sport.ua.

Це трапиться, якщо закарпатський клуб в рамках 19-го туру УПЛ в суботу не обіграє Маріуполь на виїзді.

Відзначимо, що після 18-ти турів Минай займає передостанню сходинку турнірної таблиці чемпіонату України і є одним з головних претендентів на пониження в класі. У Львова на одне очко менше, в Першу лігу за підсумками сезону відправиться один клуб.

Після зимової перерви хлопці Кобіна набрали 3 очки в п'яти матчах, один раз обігравши Олімпік.

Раніше, Кобін назвав проблему Мілевського.