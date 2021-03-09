 Кобін назвав проблему Мілевського | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін назвав проблему Мілевського

Вчора 21:33 973 0
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Кобін назвав проблему Мілевського
#Мілевський, #Минай

Джерело - Профутбол.

Нападнику Миная Артему Мілевському не вистачає сил, щоб відіграти весь матч.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Звичайно, Мілевському не вистачає фізичних кондицій на весь матч. Ми розуміємо, скільки йому років. Але у матчі з Динамо він чіплявся буквально за всі м'ячі, які були. Він спокійний в прийнятті рішень, вміє контролювати м'яч. Але у нас було дуже багато браку. І в півзахисті, і в захисті. Артем відіграв матч на хорошому рівні. Сил йому не вистачає, але 60–70 хвилин він може грати навіть проти Динамо. З суперником слабшим – то й більше", - відзначив Кобін.

Нагадаємо, Динамо у більшості розгромило Минай.

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