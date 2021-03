Баварія встановила новий рекорд Ліги чемпіонів

Баварія в 19 раз вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів та побила рекорд Барселони.

Про це повідомляє Opta у twitter.

17 березня у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія перемогла Лаціо 2:1 та вийшла до наступного раунду.

Таким чином, німецька команда в 19-те в історії пробилася до чвертьфіналу головного єврокубка, що є новим рекордом турніру.

Попередній рекорд належав Барселоні. Каталонці долали бар'єр 1/8 фіналу турніру 18 разів. У нинішньому сезоні вони вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись французькому ПСЖ.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня.

19 - Bayern Munich have reached the quarter-finals of the UEFA Champions League for the 19th time, more than any other side in the competition's history. Familiar. #FCBLAZ