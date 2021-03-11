Джерело - Teleradiostereo.
Молодий воротар Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в ТОП-чемпіонаті.
Про це заявив тренер гірників Карло Ніколіні.
"Кілька клубів зв'язувалися з приводу Трубіна. Два пропозиції були з Італії, але це був не Мілан. Проте, пропозиції не влаштували клуб, оскільки ми оцінюємо Трубіна в два рази дорожче, ніж нам пропонували", - розповів Ніколіні.
Сьогодні, 11 березня, Шахтар зустрінеться з італійською Ромою в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.
Раніше, Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар.