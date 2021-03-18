Італійські скаути переглядали двох гравців Динамо

На гравців Динамо є попит в Італії

Тиждень тому скаути з Італії відвідали перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Вільярреал (0:2).

Про це повідомляє Динамоманія.

Вони переглядали двох захисників - Іллю Забарного і Віталія Миколенка. Також вони хотіли поспостерігати за Владиславом Супрягою і Денисом Поповим, проте вони участі в матчі не брали.

При цьому не відомо, який саме італійський клуб представляють скаути, які переглядали гравців Динамо. Сьогодні, 18 березня, Динамо проведе матч-відповідь проти Вільярреала.

Раніше, Динамо вимагає відлучити Лучано Лучі від футболу.