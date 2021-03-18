Ярмоленко подешевшав на третину своєї трансферної вартості

Популярний портал провів оновлення цін футболістів АПЛ

Вартість українського футболіста Андрія Ярмоленка, який виступає за Вест Гем впала з 7,5 мільйона до 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Разом з тим, вартість гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка як і раніше оцінюється в 20 мільйонів євро.

Відзначимо, що лідируючу позицію в рейтингу займає форвард Тоттенгема Гаррі Кейн. Його ціна продовжує триматися в районі 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Transfermarkt оновив вартість українських футболістів, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Трансферна вартість Романа Яремчука піднялася на 2 мільйони євро.