Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування стадіону в Тернополі

Йоель Ліон прокоментував рішення Тернопільської міської ради

Джерело - Чемпіон.

В Ізраїлі обурилися рішенням Тернопільської міської ради перейменувати місцевий стадіон на честь очільника УПА Романа Шухевича.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

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"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення", - відзначив Ліон.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон: "Ми рішуче засуджуємо рішення #Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа #Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення." https://t.co/r54xUsWEwB — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) March 9, 2021

Нагадаємо, колишній легіонер Динамо опублікував фото очільника УПА Шухевича.