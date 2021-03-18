Брюгге викупив Соболя у Шахтаря

Едуард Соболь став гравцем Брюгге

Брюгге скористався опцією на викуп у Шахтаря контракту лівого захисника Едуарда Соболя, який з літа 2019 року виступав в команді на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Попри те, що офіційно про угоду бельгійська сторона не повідомляла, інформація про новий статус Соболя стала надбанням громадськості після того, як Брюгге опублікував заяву про додаткову емісію акцій клубу.

В даному документі Соболь вказується гравцем команди, з яким у "чорно-синіх" чинний контракт ще на три роки, тобто до літа 2024-го.

Нагадаємо, Гент зазнав розгрому від Брюгге Соболя у 28 турі Ліги Жупіле.