Гент зазнав розгрому від Брюгге Соболя у 28 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома зазнав поразки від Брюгге.
Брюгге святкувало впевнену перемогу з рахунком 4:0.
З перших хвилин у складі Гента вийшли українці Роман Яремчук та Роман Безус - Яремчук відіграв увесь матч, Безус був замінений на 69-ій хвилині. Ігор Пластун не потрапив до заявки на матч. Едуард Соболь у складі Брюгге провів перший тайм і у перерві був замінений.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
28 тур, 15 березня
Гент - Брюгге 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Дост, 0:2 - 63 Де Кетеларе, 0:3 - 67 Дост, 0:4 - 81 Перес
Раніше гол Соболя допоміг Брюгге розгромити Зюльте-Варегем.