Гент зазнав розгрому від Брюгге Соболя у 28 турі Ліги Жупіле

У матчі взяли участь три українці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома зазнав поразки від Брюгге.

Брюгге святкувало впевнену перемогу з рахунком 4:0.

З перших хвилин у складі Гента вийшли українці Роман Яремчук та Роман Безус - Яремчук відіграв увесь матч, Безус був замінений на 69-ій хвилині. Ігор Пластун не потрапив до заявки на матч. Едуард Соболь у складі Брюгге провів перший тайм і у перерві був замінений.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

28 тур, 15 березня

Гент - Брюгге 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Дост, 0:2 - 63 Де Кетеларе, 0:3 - 67 Дост, 0:4 - 81 Перес

Раніше гол Соболя допоміг Брюгге розгромити Зюльте-Варегем.