Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Завершилася 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 років.
Визначилися всі чвертьфіналісти турніру. До 1/4 фіналу вийшли наступні команди:
Челсі (переграв Атлетіко - 1:0, 2:0)
Баварія (Лаціо - 4:1, 2:1)
Манчестер Сіті (Боруссію М - 2:0, 2:0)
Ліверпуль (Лейпциг - 2:0, 2:0)
Порту (Ювентус - 2:1, 2:3)
ПСЖ (Барселону - 4:1, 1:1)
Реал (Аталанту - 1:0, 3:1)
Боруссія Д (Севілью - 2:2, 3:2)
Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня.
Ігри 1/4 фіналу заплановані на 6-7 і 13-14 квітня.
Фінальний матч турніру відбудеться 29 травня у Стамбулі (Туреччина).