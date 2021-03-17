 Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
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Вчора 23:52 144
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Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Вчора 23:59 275 0
1/4 фіналу турніру відбудеться без Мессі та Роналду
Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
#Реал, #Барселона, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Завершилася 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 років.

Визначилися всі чвертьфіналісти турніру. До 1/4 фіналу вийшли наступні команди:

Челсі (переграв Атлетіко - 1:0, 2:0)

Баварія (Лаціо - 4:1, 2:1)

Манчестер Сіті (Боруссію М - 2:0, 2:0)

Ліверпуль (Лейпциг - 2:0, 2:0)

Порту (Ювентус - 2:1, 2:3)

ПСЖ (Барселону - 4:1, 1:1)

Реал (Аталанту - 1:0, 3:1)

Боруссія Д (Севілью - 2:2, 3:2)

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня.

Ігри 1/4 фіналу заплановані на 6-7 і 13-14 квітня.

Фінальний матч турніру відбудеться 29 травня у Стамбулі (Туреччина).

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