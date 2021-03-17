Баварія перемогла Лаціо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрічалися Баварія та Лаціо.
У першому матчі протистояння Баварія перемогла з рахунком 4:1.
У другому матчі протистояння мюнхенська команда на класі довела протистояння до логічного завершення та впевнено вийшла до чвертьфіналу.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
Другий матч, 17 березня
Баварія - Лаціо 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Левандовський (пен), 2:0 - 73 Чупо-Мотінг, 2:1 - 82 Пароло
(Перший матч - 4:1)
Раніше, Левандовський склав список найкращих гравців сучасності.