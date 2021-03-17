Левандовський склав список найкращих гравців сучасності

У дитинстві кумирами гравця збірної Польщі Роберта Левандовського були Роберто Баджо і Алессандро Дель П'єро.

Про це заявив сам нападник Баварії.

"Гравці формують епоху. У дитинстві моїми кумирами були Роберто Баджо і Алессандро Дель П'єро. Але я був ще дуже молодим, щоб зрозуміти, в чому полягає особливість їх стилів. Також на мене велике враження свого часу справив Тьєррі Анрі.

Кого я вважаю найкращим гравцем в історії футболу? Епоху формують кілька футболістів. Наприклад, останні 10-15 років її сформували Роналду, Мессі і Роналдінью. Перед цим - Роналдо. Завжди є неймовірні таланти, які просто уособлюють задоволення від гри в футбол", - зазначив Левандовський.