Баварія розібралася з Вердером, Вольфсбург знищив Шальке. Результати 25 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 25 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 13 березня
Вердер Бремен - Баварія Мюнхен 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 22 Горецка, 0:2 - 35 Гнабрі, 0:3 - 67 Левандовський, 1:3 - 86 Фуллькруг 8
Вольфсбург - Шальке 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Мустафі (автогол), 2:0 - 51 Вегхорст, 3:0 - 58 Баку, 4:0 - 64 Брекало, 5:0 - 79 Філіпп
Майнц - Фрайбург 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Куайсон
Уніон Берлін - Кельн 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Дуда, 1:1 - 48 Крузе (пен), 2:1 - 67 Тріммель
Раніше, Аугсбург переграв Боруссію М.