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Яремчук продовжив контракт з Гентом

Сьогодні 18:39 946 0
Українець нібито продовжив контракт на покращених умовах
Яремчук продовжив контракт з Гентом
#Гент, #Яремчук

Джерело - sport.ua.

Нападник Гента Роман Яремчук в кінці зимового трансферного вікна продовжив контракт з клубом - до середини 2025 року.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Це було зроблено для того, щоб українець не пішов з команди взимку, хоча до гравця був інтерес з боку низки клубів, в тому числі конкурента Брюгге.

Однак клуб підняв Яремчуку зарплату і закріпив домовленість про те, що Роман зможе піти після чемпіонату Європи.

При цьому Гент не оголосив про новий контракт, щоб не впливати на трансферну вартість. Раніше інтерес до Яремчука приписували Ромі, Спортінгу і турецьким клубам.

Сайт transfermarkt дійсно виправив термін контракту до літа 2025 року, хоча недавно там значилося літо 2023 року.

Раніше повідомлялося, що влітку всі українці Гента покинуть команду.

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