Український захисник Євген Хачеріді готовий повернутися у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо знайти команду, то, думаю, десяти днів мені б вистачило, щоб бути в бойовій готовності. Просто я зараз переважно займаюся без м'яча, а це зовсім інше, ніж на звичайному тренуванні в колективі. Коли визначусь із новою командою? Не все залежить від мене. Як тільки з'явиться гідна пропозиція, я буду готовий зануритися в повноцінну роботу.

Чи були пропозиції від українських клубів? Так. Дзвонили, питали. Була і конкретика, але не зовсім те, що я хочу.

Повернення в Динамо? Чому б і ні? Але в це мало віриться, оскільки зараз в команді ставка робиться на молодь. Думаю, до цього питання повертатися неактуально", – розповів Хачеріді.