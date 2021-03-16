Маліновський провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрічалися Реал та Аталанта.

У першому матчі протистояння мадридський клуб переміг з рахунком 1:0.

У другому таймі мадридці на класі переграли Аталанту. У першому таймі Бензема відкрив рахунок. Рамос на 60-ій хвилині зустрічі реалізував пенальті. Сапата міг забити два голи після передач Маліновського, але не реалізував моменти. Муріель зі штрафного один гол відіграв. Але досить швидко мадридці повернули перевагу у два голи - відзначився Асенсіо. То ж за підсумками двох матчів Реал переміг з рахунком 4:1.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

Другий матч, 16 березня

Реал - Аталанта 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Бензема, 2:0 - 60 Рамос (пен), 2:1 - 83 Муріель, 3:1 - 85 Асенсіо

(Перший матч - 1:0)

Раніше, гол Маліновського потрапив до п'ятірки найкращих забитих м'ячів Аталанти в лютому.