Президент Десни: КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі

Після недавнього суддівського скандалу в матчі Олімпік - Шахтар Владислав Гельзін не заслуговує на довічне ув'язнення.

Про це заявив президент Десни Володимир Левін.

"Ось вже понад тиждень не вщухають пристрасті навколо матчу Олімпік - Шахтар і наступними за ним подіями.

Ми, футбольний клуб Десна, переконані, що всім керівникам клубів, керівникам УАФ і комітетів, необхідно збиратися за круглим столом і відкрито, прозоро промовляти всі проблеми. Тільки разом ми зробимо український футбол сильніше", - зазначив Левін.