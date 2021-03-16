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Президент Десни: КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі

Вчора 22:09 597 0
Десна підтримала ініціативу Олімпіка
Президент Десни: КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі
#Левін, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Після недавнього суддівського скандалу в матчі Олімпік - Шахтар Владислав Гельзін не заслуговує на довічне ув'язнення. 

Про це заявив президент Десни Володимир Левін.

"Ось вже понад тиждень не вщухають пристрасті навколо матчу Олімпік - Шахтар і наступними за ним подіями.

Ми, футбольний клуб Десна, переконані, що всім керівникам клубів, керівникам УАФ і комітетів, необхідно збиратися за круглим столом і відкрито, прозоро промовляти всі проблеми. Тільки разом ми зробимо український футбол сильніше", - зазначив Левін.

Раніше, Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар.

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