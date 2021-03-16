УЄФА готова забирати матчі Євро-2020 у деяких міст

Вболівальники на стадіоні є обов'язковою умовою для міст, які збираються приймати Євро-2020.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"Є кілька сценаріїв, але ми точно не розглядаємо можливість проведення матчів Євро без уболівальників. Кожне місто має гарантувати, що фанів допустять на трибуни.

В ідеалі ми хочемо провести турнір так, як планували - в 12 містах. Якщо не вийде, то будемо скорочувати число міст. Фінальне рішення приймемо 20 квітня", - заявив Чеферін.