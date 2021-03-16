Поєдинки не відбудуться у Львові

28 і 31 березня збірна України проведе два домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 - проти Фінляндії та Казахстану відповідно.

Про це повідомляє Sport.ua.

Провести матчі планувалося на Арені-Львів.

Однак вчора повідомлялося про те, що матчі у Львові не відбудуться з двох причин: через поганий стан газону на Арені-Львів і через складну епідеміологічну ситуацію на Заході України.

Обидва матчі будуть проведені в Києві на НСК Олімпійський.

Раніше, у Шахтаря буде своя роздягальня та офіс на НСК Олімпійському.