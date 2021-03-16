Джерело - Sport.ua.
28 і 31 березня збірна України проведе два домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 - проти Фінляндії та Казахстану відповідно.
Про це повідомляє Sport.ua.
Провести матчі планувалося на Арені-Львів.
Однак вчора повідомлялося про те, що матчі у Львові не відбудуться з двох причин: через поганий стан газону на Арені-Львів і через складну епідеміологічну ситуацію на Заході України.
Обидва матчі будуть проведені в Києві на НСК Олімпійський.
Раніше, у Шахтаря буде своя роздягальня та офіс на НСК Олімпійському.