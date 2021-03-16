Після матчу Маріуполь - Колос наставник Руслан Костишин був незадоволений тим, що експерти обговорюють кількість пенальті, які в цьому сезоні призначають в ворота суперників команди з Ковалівки.

Зокрема, Костишин згадав журналіста Ігоря Циганика, який вимагає якихось пояснень.

"Я в одній з минулих передач говорив, що Колос пробив 10 пенальті в сезоні. Десять. Не Шахтар чи Динамо, а Колос. 8 з них - з 80 по 90 хвилину. Деякі з них були поза штрафним майданчиком, але все одно призначали пенальті. Я нічого від Костишина не вимагаю. Я тільки хочу йому нагадати історію.

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Руслан Костишин виступав за Дніпро, і він відмінно знає, як в ті часи ставилися до Дніпра. І як це виходити на поле, знаючи, що проти тебе поставлять пенальті, а твоя команда роками їх не пробиває. І така ж ситуація зараз. І я не пам'ятаю ще випадків, щоб нас президенти або тренери просили з камерами приїхати в Ковалівку і захистити від свавілля суддів. І ми приїжджали. Ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не розуміє.

Як дивитися в очі колегам? Костишин сказав, що в ворота його команди поставили 10 пенальті. Це так. Три з них в одному матчі проти Шахтаря. Ще були випадки, коли його команда вела в два голи і супернику давали пенальті в кінці матчу", - сказав Циганик.