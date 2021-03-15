Лучі: Клуби просто витрачають час, тільки УАФ відповідає за комітет арбітрів

Керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вважає, що клуби не можуть впливати на його роботу.

Про це заявив сам італійський спеціаліст.

"Клуби не мають права втручатися в питання суддівства. Це прописано в статті 3-й регламенту ФІФА з питань арбітражу: Організація структури, розвиток, а також розробка нормативних положень системи арбітражу повинні відбуватися виключно під контролем національної асоціації, і ні за яких обставин вони не можуть бути піддані будь-якого впливу або контролю з боку інших органів, таких, як ліги, об'єднання або державні структури.

Вони просто витрачають час. Тільки УАФ відповідає за комітет арбітрів", - сказав Лучі.