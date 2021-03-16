У Харкові готові прийняти матчі збірної України

Директор ОСК Металіст Роман Пец оцінив ймовірність проведення стартових матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 в Харкові.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми готові до цього. Тим більше вже почався весняний сезон, Металіст-1925 відновив змагання. Плюс до всього на 21 березня у нас є матч УПЛ - Львів приймає Шахтар. Якщо 28 і 31 березня будуть ігри збірної, ми будемо плідно готуватися до цих матчів.

Агрономи стадіону разом з іншими службами впораються з завданням. Включений підігрів поля, воно в задовільному стані. Будемо сподіватися, що не буде катаклізмів з погодою для того, щоб пройшли матчі на високому рівні", - сказав Пец.