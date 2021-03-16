Каштру оцінив шанси Шахтаря у грі проти Роми

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вірить у команду в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Гратимемо, а там побачимо. Із професіоналізмом, амбіціями та цілковитою віддачею. Усі ми віримо завжди. Ми цього року вже перемагали Реал удома та на виїзді, грали з Інтером. Я знаю, що багато хто забуває це. І це нормально: людина має таку цікаву рису – забувати. Не говорю, чи вдасться нам це, чи не вдасться. Ми віримо, що зможемо, адже не забуваємо всього, що зробили до сьогодні.

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Ніхто не сказав би, наприклад, що в минулому чемпіонаті ми зможемо побити рекорд за очками, а ми змогли. І коли було жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, багато хто говорив, що це неможливо, однак ми продовжили і пішли вперед. Правда, що торік ми були у півфіналі, а зараз поки в одній восьмій. Віримо завжди й до самого кінця", - розповів Каштру.