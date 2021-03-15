Для збільшення шансів пройти Рому гравцям Шахтаря треба забити два швидкі голи.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Для нас кожна перемога є важливою, тим паче ця, адже був досить важливий матч. Я сподіваюсь, наша чорна смуга закінчилася. Гра сподобалась. Добре грали до першого гола, потім дещо розслабились, а далі посипалися голи – демонстрували гарний атакувальний футбол. Зважаючи на ті результати, що були до цього, що не тішили нас, і гра часом не тішила, сьогодні, я сподіваюся, був ключовий матч, який переверне нашу свідомість, свідомість наших футболістів, і психологічно налаштує на наступний поєдинок. Гра з Ромою буде дуже складною, проте у футболі все можливо. Якщо вдасться швидко забити два голи, то, я гадаю, далі буде все значно простіше. Ми сподіваємось на позитивний результат", - зазначив Палкін.