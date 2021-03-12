Шахтар не розглядав Массіміліано Аллегрі, як заміну головному тренеру Луїшу Каштру.

Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Чи правда, що Аллегрі може стати головним тренером Шахтаря? Перевіряв я цю інформацію, вона не відповідає дійсності. Переговорів з Аллегрі немає і він, як кандидат на цю позицію не розглядається.

Насправді, складно цю новину було б і розганяти, але вона досить добре розійшлася, проте логіки в цій новині мало. Ми розуміємо, що Аллегрі стоїть у списку головних претендентів на те, щоб очолити клуби як в Італії, так і в Англії. Навіть в теорії уявити, що раптом італієць віддасть перевагу переїзд в Україну, неможливо", - сказав Денисов.