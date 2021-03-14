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Шахтар розгромив Десну у 18 турі УПЛ

Сьогодні 18:53 294 0
Перший гол гірники забили завдяки сумнівному пенальті
Шахтар розгромив Десну у 18 турі УПЛ
#Шахтар, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрічався з чернігівською Десною.

На 33-ій хвилині матчу після передачі Патрика Кривцов ледь дотягнувся до м'яча, який далі опинився у руках голкіпера Десни Паста. Цей епізод було перегляду на VAR і зафіксовано порушення правил з боку Імерекова проти Кривцова та призначено пенальті у суперечливому епізоді. Тете реалізував пенальті. Що до призначено пенальті, то гравці гірників не особливо апелювали і епізод був майже заграний, але ж VAR… 

В останні 15 хвилин матчу гравці Десни попливли. Гірники забили три голи та святкували перемогу з розгромним рахунком 4:0. 

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
18 тур, 14 березня

Шахтар - Десна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Тете (пен), 2:0 - 75 Соломон, 3:0 - 77 Соломон, 4:0 - 80 Тете

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Маркос Антоніо (Марлос 60), Жуніор Мораес (Дентіньйо 71), Тете (Тайсон 81), Манор Соломон (Євген Коноплянка 81), Алан Патрік (Георгій Судаков 81), Микола Матвієнко, Майкон Де Андраде, Валерій Бондар

Десна: Євген Паст (Ігор Литовка 88), Павло Полегенько, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Владислав Калітвінцев (Леван Арвеладзе 76), Єгор Картушов, Євген Чепурненко (Максим Дегтярьов 46), Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков

Попередження: Микола Матвієнко 40, Додо 68 - Владислав Огиря 30, Максим Імереков 33

Раніше, Колос розгромив Маріуполь у 18 турі УПЛ.

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