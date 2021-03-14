 Колос розгромив Маріуполь у 18 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE
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Колос розгромив Маріуполь у 18 турі УПЛ

Сьогодні 15:54 1848 0
Команда з Ковалівки забила 4 голи, пропустивши всього один
Колос розгромив Маріуполь у 18 турі УПЛ
#Колос, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь приймав Колос у 18 турі української Прем'єр-ліги.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 1:4.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 14 березня

Маріуполь - Колос 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Чурко, 0:2 - 29 Костишин, 1:2 - 45+1 Бондаренко, 1:3 - 48 Новак, 1:4 - 61 Лисенко

Маріуполь: Кудрик, Стасюк(Драмбаєв 51), Мампассі, Чоботенко, Меліченко(Кирюханцев 67), Чех, Мишньо, Топалов(Очеретько 51), Горбунов(Кащук 46), Бондаренко, Кулаков

Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Муравський, Кирюханцев, Петерман, Кащук, Очеретько, Трофимюк

Колос: Кучерук, Золтов, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський(Мілько 56), Антюх, Чурко(Ільїн 40), Костишин(Ісаєнко 73), Лисенко(Нгамба 73)

Запасні: Кучеренко, Кравченко, Ром, Мілько, Нгамба, Богданов, Ільїн, Мамаду, Ісаєнко

Жовті картки: Кулаков(41), Чоботенко(57), Нгамба(75), Антюх(90+1), Золотов(90+3)

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